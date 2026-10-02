Президент: После славной Победы наша деятельность была направлена на полное восстановление территориальной целостности
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 10:55
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После славной Победы наша деятельность была направлена на полное восстановление территориальной целостности страны.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
"Мы не останавливались ни на день, ни единого дня не позволяли себе отдыха в выполнении этой славной миссии. В результате в период между Второй Карабахской войной и антитеррористической операцией мы действовали на нескольких фронтах", – отметил глава государства.
İlham Əliyev: Şanlı Zəfərimizdən sonra fəaliyyətimiz ərazi bütövlüyümüzün tam bərpasına istiqamətləndirilmişdi
Azerbaijani President: Following our glorious Victory, our efforts were focused on fully restoring our territorial integrity
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