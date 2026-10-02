Президент: После славной Победы наша деятельность была направлена на полное восстановление территориальной целостности

После славной Победы наша деятельность была направлена на полное восстановление территориальной целостности страны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Мы не останавливались ни на день, ни единого дня не позволяли себе отдыха в выполнении этой славной миссии. В результате в период между Второй Карабахской войной и антитеррористической операцией мы действовали на нескольких фронтах", – отметил глава государства.