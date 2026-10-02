İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    YAP-ın Sədri: Ərazi bütövlüyü və suverenliyin bərpasından sonra ilk dəfədir qurultayımız keçirilir

    Daxili siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:27
    YAP-ın Sədri: Ərazi bütövlüyü və suverenliyin bərpasından sonra ilk dəfədir qurultayımız keçirilir

    Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edəndən sonra ilk dəfədir qurultay keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Sədri, Prezident İlham Əliyev YAP-ın VIII Qurultayında çıxışı zamanı deyib.

    Dövlət başçısı VII qurultayın da o vaxt üçün yeni mühitdə keçirildiyini xatırladıb:

    "Çünki o şanlı Zəfərimizdən cəmi bir neçə ay keçmişdir və bütün dünya bizim Zəfərimizdən danışırdı. Azərbaycan özü təkbaşına həm işğala son qoymuşdur, eyni zamanda, bölgədə yeni reallıqlar yaratmışdır. O vaxtdan - İkinci Qarabağ müharibəsindəki Zəfərimizdən bu günə qədər bu reallıqlar bütün dünya tərəfindən qəbul edilir".

    İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    Председатель ПЕА: Съезд проводится впервые после восстановления территориальной целостности и суверенитета
    YAP Chairman: This is the first time our congress is held after Azerbaijan fully restored its territorial integrity and sovereignty
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