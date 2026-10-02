YAP-ın Sədri: Ərazi bütövlüyü və suverenliyin bərpasından sonra ilk dəfədir qurultayımız keçirilir
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 10:27
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Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edəndən sonra ilk dəfədir qurultay keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Sədri, Prezident İlham Əliyev YAP-ın VIII Qurultayında çıxışı zamanı deyib.
Dövlət başçısı VII qurultayın da o vaxt üçün yeni mühitdə keçirildiyini xatırladıb:
"Çünki o şanlı Zəfərimizdən cəmi bir neçə ay keçmişdir və bütün dünya bizim Zəfərimizdən danışırdı. Azərbaycan özü təkbaşına həm işğala son qoymuşdur, eyni zamanda, bölgədə yeni reallıqlar yaratmışdır. O vaxtdan - İkinci Qarabağ müharibəsindəki Zəfərimizdən bu günə qədər bu reallıqlar bütün dünya tərəfindən qəbul edilir".
Председатель ПЕА: Съезд проводится впервые после восстановления территориальной целостности и суверенитета
YAP Chairman: This is the first time our congress is held after Azerbaijan fully restored its territorial integrity and sovereignty
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