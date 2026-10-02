Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Председатель ПЕА: Съезд проводится впервые после восстановления территориальной целостности и суверенитета

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 10:44
    Председатель ПЕА: Съезд проводится впервые после восстановления территориальной целостности и суверенитета

    Впервые съезд проводится после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Партии "Ени Азербайджан", президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде ПЕА.

    Напомнив, что VII съезд проходил в совершенно новых на тот момент условиях, глава государства отметил:

    "Ведь с момента нашей славной Победы прошло всего несколько месяцев, и весь мир говорил о ней. Азербайджан самостоятельно и в одиночку не только положил конец оккупации, но и сформировал новые реалии в регионе. С тех пор – со времени нашей Победы во Второй Карабахской войне – эти реалии признаны всем мировым сообществом".

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан Партия Ени Азербайджан 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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