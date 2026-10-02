Председатель ПЕА: Съезд проводится впервые после восстановления территориальной целостности и суверенитета

Впервые съезд проводится после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Партии "Ени Азербайджан", президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде ПЕА.

Напомнив, что VII съезд проходил в совершенно новых на тот момент условиях, глава государства отметил:

"Ведь с момента нашей славной Победы прошло всего несколько месяцев, и весь мир говорил о ней. Азербайджан самостоятельно и в одиночку не только положил конец оккупации, но и сформировал новые реалии в регионе. С тех пор – со времени нашей Победы во Второй Карабахской войне – эти реалии признаны всем мировым сообществом".