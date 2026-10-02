Azərbaycanda sentyabrda 152 min nəfərə yaxın şəxs xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alıb
Maliyyə
- 02 oktyabr, 2026
- 10:18
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin sentyabr ayı ərzində Azərbaycanda xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 151 706 nəfər olub.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onların 116 104 nəfəri yaşa, 12 510 nəfəri əlilliyə, 23 092 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb.
Son xəbərlər
04:57
Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaqFutbol
04:24
UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilibDigər ölkələr
04:21
"Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıbDigər ölkələr
03:46
Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaqDigər ölkələr
03:28
"Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaqDigər ölkələr
02:56
BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyibDigər ölkələr
02:17
Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq GünüdürXarici siyasət
01:52
Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyibRegion
01:18