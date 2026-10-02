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    Azərbaycanda sentyabrda 152 min nəfərə yaxın şəxs xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alıb

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:18
    Azərbaycanda sentyabrda 152 min nəfərə yaxın şəxs xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alıb

    Bu ilin sentyabr ayı ərzində Azərbaycanda xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 151 706 nəfər olub.

    "Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, onların 116 104 nəfəri yaşa, 12 510 nəfəri əlilliyə, 23 092 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb.

    Əmək pensiyası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF)
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