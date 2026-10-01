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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Mingəçevir Reqatası-2026": Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:34
    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4

    "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirində Azərbaycan idmançıları növbəti medalı qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, 2008-2009 təvəllüdlü idmançıların iki nəfərlik kayak qayığında Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü 500 metr məsafəyə yarışda gümüş medal əldə edib.

    Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macarıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avarçəkən mübarizə aparır.

    "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirində Azərbaycan idmançıları daha üç medal qazanıblar.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, 2008-2009 təvəllüdlülərin yarışında 500 metr məsafəyə 1 nəfərlik kayakda Əlimurad Hacızadə birinci olub.

    Qiyas Əhmədov ikinci, Tengiz Qaqnidze isə üçüncü yeri tutub.

    Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macarıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avarçəkən mübarizə aparır.

    "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirində Azərbaycan idmançıları növbəti medallarını qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, 2008-2009 təvəllüdlü idmançıların akademik avarçəkmə üzrə 1500 metr məsafəyə 2 nəfərlik qayıqda yürüşündə Azər İlyasov - Isabala Dadaşzadə cütlüyü gümüş medala yiyələnib.

    Tunar Məmmədzadə - İsmayıl Şirinov cütlüyü isə bürünc medal qazanıb.

    Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macarıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avarçəkən mübarizə aparır.

    "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirində Azərbaycan idmançıları daha iki medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Hüseyn Səmədli (2008-2009 təvəllüdlü) 1 nəfərlik kanoe qayığında 500 metr məsafəyə yarışda bürünc medal qazanıb.

    1 nəfərlik kayak qayığında isə Mustafa Vəlizadə (2010-2011) 500 metr məsafəyə yarışda çempion olub.

    Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macarıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avarçəkən mübarizə aparır.

    "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirində Azərbaycan növbəti medallarını qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, 2010-2011 təvəllüdlü idmançıların 200 metr məsafəyə 2 nəfərlik kayak qayığında Nizami Kərimov - Maqsud Mantayev cütlüyü üçüncü olub.

    2008-2009 təvəllüdlü idmançıların 200 metr məsafəyə 2 nəfərlik kayak qayığında Qiyas Əhmədov - Tengiz Qaqnidze cütlüyü çempion olub. Sabir Ağayev - Mikayıl Vəliyev dueti isə bürünc medal əldə edib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan idmançıları yarışın Füzuli və Mingəçevirdə baş tutan ilk iki günündə ümumilikdə 11 medal qazanmışdılar.

    Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macarıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avarçəkən mübarizə aparır.

    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4
    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4
    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4
    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4
    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4
    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4
    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4
    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4
    Mingəçevir Reqatası-2026: Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4

    Hüseyn Səmədli Mustafa Vəlizadə Mingəçevir Reqatası-2026
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