Азербайджан завоевал очередные медали на "Мингячевирской регате-2026"

Азербайджан завоевал очередные медали на международном турнире "Мингячевирская регата-2026".

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, пара Низами Керимов и Магсуд Мантаев заняла третье место в гонке на двухместных байдарках на дистанции 200 м среди спортсменов 2010-2011 годов рождения, а среди спортсменов 2008-2009 годов рождения пара Гияс Ахмедов и Тенгиз Гагнидзе стала чемпионами, пара Сабир Агаев и Микаил Велиев завоевала бронзовую медаль.

Напомним, что азербайджанские спортсмены в первые два дня соревнований в Физули и Мингячевире завоевали в общей сложности 11 медалей.

В турнире участвуют более 100 юных гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.