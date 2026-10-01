Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджан завоевал очередные медали на "Мингячевирской регате-2026"

    Индивидуальные
    • 01 октября, 2026
    • 11:37
    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026

    Азербайджан завоевал очередные медали на международном турнире "Мингячевирская регата-2026".

    Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, пара Низами Керимов и Магсуд Мантаев заняла третье место в гонке на двухместных байдарках на дистанции 200 м среди спортсменов 2010-2011 годов рождения, а среди спортсменов 2008-2009 годов рождения пара Гияс Ахмедов и Тенгиз Гагнидзе стала чемпионами, пара Сабир Агаев и Микаил Велиев завоевала бронзовую медаль.

    Напомним, что азербайджанские спортсмены в первые два дня соревнований в Физули и Мингячевире завоевали в общей сложности 11 медалей.

    В турнире участвуют более 100 юных гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026
    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026
    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026
    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026
    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026
    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026
    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026
    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026
    Азербайджан завоевал очередные медали на Мингячевирской регате-2026
    Мингячевирская регата Регата по гребле и каноэ
    Фото
    "Mingəçevir Reqatası-2026": Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə cütlüyü ikinci olub - YENİLƏNİB-4
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:34

    Король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией посетит Сеуту и Мелилья

    Другие страны
    12:33

    Бакинские достопримечательности подсветят проекцией флага Китая

    Внешняя политика
    12:33
    Фото

    Журналист Магрур Али: Приказ об атаке 27 сентября мы встретили как праздничную весть — ИНТЕРВЬЮ

    Внутренняя политика
    12:30

    Кубанычбек Омуралиев: Тюркские государства утвердили дорожную карту в рамках ADEX 2026

    Армия
    12:17

    Фарид Шафиев: Азербайджан, Грузия и Казахстан за последние 5 лет активизировали инвестсотрудничество

    Внешняя политика
    12:16

    Азербайджано-оманский фонд прямых инвестиций приобретет новые акции "Азер-Тюрк Банка"

    Финансы
    12:14

    Жапаров в Лос-Анджелесе примет участие в запуске первого спутника Кыргызстана

    В регионе
    12:05

    На учениях "Сила единства – 2026" показали военную технику

    Армия
    12:05

    Президент: Поддержка территориальной целостности друг друга – характерная черта отношений Азербайджана и Китая

    Внешняя политика
    Лента новостей