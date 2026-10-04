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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Бразилии стартовали президентские выборы

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 15:16
    В Бразилии стартовали президентские выборы

    В Бразилии в 08:00 (15:00 по Баку) открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

    Как сообщает Report, граждане страны выбирают главу государства сроком на четыре года, а также губернаторов штатов, состав палаты депутатов и Федерального сената, а также депутатов региональных заксобраний.

    В выборах участвуют 12 кандидатов на пост президента, правом голоса обладают более 158 млн бразильцев.

    Голосование завершится в 17:00 (00:00 по Баку).

    Основная борьба за пост президента разворачивается между действующим главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой и кандидатом от правых сил сенатором Флавиу Болсонару. Согласно последним опросам общественного мнения, оба политика идут вровень с поддержкой на уровне 45-48% голосов. Если никому из претендентов на посты в исполнительной власти не удастся набрать более 50% действительных голосов, 25 октября в стране пройдет второй тур.

    Президентские выборы Бразилия
    Braziliyada prezident seçkiləri keçirilir
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