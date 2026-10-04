В Бразилии стартовали президентские выборы

В Бразилии в 08:00 (15:00 по Баку) открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

Как сообщает Report, граждане страны выбирают главу государства сроком на четыре года, а также губернаторов штатов, состав палаты депутатов и Федерального сената, а также депутатов региональных заксобраний.

В выборах участвуют 12 кандидатов на пост президента, правом голоса обладают более 158 млн бразильцев.

Голосование завершится в 17:00 (00:00 по Баку).

Основная борьба за пост президента разворачивается между действующим главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой и кандидатом от правых сил сенатором Флавиу Болсонару. Согласно последним опросам общественного мнения, оба политика идут вровень с поддержкой на уровне 45-48% голосов. Если никому из претендентов на посты в исполнительной власти не удастся набрать более 50% действительных голосов, 25 октября в стране пройдет второй тур.