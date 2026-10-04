Braziliyada prezident seçkiləri keçirilir
- 04 oktyabr, 2026
- 16:07
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Braziliyada prezident seçkiləri keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, ölkə vətəndaşları dörd il müddətinə dövlət başçısını, eləcə də ştat qubernatorlarını, Deputatlar Palatasının və Federal Senatın tərkibini, həmçinin regional qanunverici məclislərin deputatlarını seçirlər.
Seçkilərdə prezident postuna 12 namizəd iştirak edir, 158 milyondan çox braziliyalının səsvermə hüququ var.
Səsvermə saat 17:00-da (Bakı vaxtı ilə 00:00-da) başa çatacaq.
Prezident postu uğrunda əsas mübarizə hazırkı dövlət başçısı Luis İnasiu Lula da Silva və sağ qüvvələrin namizədi, senator Flaviu Bolsonaru arasında gedir. Son ictimai rəy sorğularına görə, hər iki siyasətçi 45-48% səs dəstəyi ilə bərabər səviyyədə qiymətləndirilir. Əgər icra hakimiyyəti postlarına iddiaçılardan heç biri etibarlı səslərin 50%-dən çoxunu toplaya bilməsə, oktyabrın 25-də ölkədə seçkilərin ikinci turu keçiriləcək.