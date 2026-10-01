İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    TDT baş katibi: Ölkələrimiz ADEX sərgisində bir araya gələrək yol xəritəsini təsdiqləyiblər

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 11:51
    TDT baş katibi: Ölkələrimiz ADEX sərgisində bir araya gələrək yol xəritəsini təsdiqləyiblər

    Türk dövlətləri "ADEX 2026" Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində bir araya gələrək yol xəritəsini təsdiqləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Omuralıyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, burada TDT-nin müdafiə sənayesi ilə bağlı ikinci iclası keçirildi:

    "Bu cür iclasların keçirilməsi çox vacibdir. Türk dövlətləri olaraq bir çox məsələləri müzakirə etdik. Dünyada hazırda bir sıra müharibələr və münaqişələr var. Biz birlikdə fəaliyyət göstərməliyik. Çünki birlikdə daha güclüyük. Bugünkü ADEX sərgisinin də ən vacib tərəfi odur ki, ölkələrimiz bir araya gələrək yol xəritəsini təsdiqlədilər. Bu yol xəritəsinin daxilində hər şey var, xüsusən də hərbi sənaye sahəsində birgə çalışmaqla bağlı razılaşmalar əldə etdik".

    TDT-nin Baş katibi, həmçinin əlavə edib ki, Azərbaycanın II Qarabağ müharibəsindəki zəfəri yalnız Türk dünyası üçün deyil, bütün dünya üçün böyük bir nümunə oldu.

    Kubanıçbek Ömüralıyev Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    Кубанычбек Омуралиев: Тюркские государства утвердили дорожную карту в рамках ADEX 2026
    OTS Secretary General: Member states approve roadmap at ADEX 2026
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