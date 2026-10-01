Кубанычбек Омуралиев: Тюркские государства утвердили дорожную карту в рамках ADEX 2026

Тюркские государства и утвердили совместную дорожную карту в рамках Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев по итогам прошедшего в рамках выставки второго заседания ОТГ по вопросам оборонной промышленности.

"Проведение подобных заседаний имеет исключительно важное значение. Учитывая происходящие в мире войны и конфликты, мы должны действовать сообща, ведь вместе мы сильнее. Самый важный итог сегодняшней выставки ADEX заключается в том, что наши страны собрались вместе и утвердили дорожную карту. В этот документ вошли все ключевые вопросы, в частности, достигнуты договоренности о совместной работе в сфере военной промышленности", - сказал Омуралиев.