Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Кубанычбек Омуралиев: Тюркские государства утвердили дорожную карту в рамках ADEX 2026

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 12:30
    Кубанычбек Омуралиев: Тюркские государства утвердили дорожную карту в рамках ADEX 2026

    Тюркские государства и утвердили совместную дорожную карту в рамках Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев по итогам прошедшего в рамках выставки второго заседания ОТГ по вопросам оборонной промышленности.

    "Проведение подобных заседаний имеет исключительно важное значение. Учитывая происходящие в мире войны и конфликты, мы должны действовать сообща, ведь вместе мы сильнее. Самый важный итог сегодняшней выставки ADEX заключается в том, что наши страны собрались вместе и утвердили дорожную карту. В этот документ вошли все ключевые вопросы, в частности, достигнуты договоренности о совместной работе в сфере военной промышленности", - сказал Омуралиев.

    Кубанычбек Омуралиев Организация тюркских государств (ОТГ) Международная военная выставка ADEX-2026
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