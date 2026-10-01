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    Filip Riker: ABŞ Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazı bir-biri ilə əlaqəli regionlar kimi nəzərdən keçirməlidir

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 11:49
    Filip Riker: ABŞ Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazı bir-biri ilə əlaqəli regionlar kimi nəzərdən keçirməlidir

    ABŞ-nin xarici siyasət strategiyası çərçivəsində Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz bir-biri ilə əlaqəli regionlar kimi nəzərdən keçirilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin "DGA-Albright Stonebridge Group" şirkətinin tərəfdaşı və Avropa və Avrasiya üzrə praktika rəhbəri Filip Riker Bakıda keçirilən CAMCA 2026 Regional Forumunun panel sessiyasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, son illərdə region mühüm iqtisadi və strateji əhəmiyyət kəsb edib.

    "Vaşinqtonda Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ənənəvi olaraq fərqli istiqamətlər kimi nəzərdən keçirilirdi. Düşünürəm ki, bu regionları kompleks şəkildə nəzərdən keçirmək daha məntiqlidir", - o vurğulayıb.

    Riker üç əsas istiqaməti vurğulayıb: suverenlik, əlaqəlilik və nəqliyyat dəhlizləri ətrafında iqtisadiyyatların inkişafı.

    Nəqliyyat marşrutlarından danışarkən, o qeyd edib ki, onların səmərəliliyi təkcə daşımaların həcmi ilə qiymətləndirilməməlidir.

    "Dəhlizlər sadəcə qatarlar onların üzərindən keçdikdə deyil, bu dəhlizlərin ətrafında iqtisadiyyatlar inkişaf etdikdə uğurlu olur", - Riker deyib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ həm fiziki, həm də insanlar arasında əlaqələr və diplomatik qarşılıqlı fəaliyyət daxil olmaqla, yumşaq infrastrukturun inkişafına diqqət yetirməlidir.

    Onun sözlərinə görə, şirkət Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edir və qarşılıqlı əlaqələrin gələcəkdə daha da genişləndirilməsi imkanlarını nəzərdən keçirir.

    Levin qeyd edib ki, Azərbaycanla münasibətlər artıq yalnız işgüzar əməkdaşlıq çərçivəsindən kənara çıxıb.

    "Azərbaycan bizim ən yaxın sifarişçimiz, bu gün isə həm də dostumuzdur. Buna görə də əməkdaşlıq istiqamətləri daim genişlənir", - o bildirib.

    Levin Azərbaycandakı tərəfdaşlarla birgə "Elbit Systems" məhsullarının istehsalının lokallaşdırılmasını əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri adlandırıb. Məhsulların daxili bazar, region və digər ölkələr üçün nəzərdə tutulacağı gözlənilir.

    Şirkət, həmçinin Azərbaycan ordusunun rəqəmsallaşdırılmasını əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərindən biri kimi nəzərdən keçirir. Levinin sözlərinə görə, tərəflər bu işə başlamaq üzrədirlər.

    Digər perspektivli istiqamətlər arasında o, raket artilleriyasını və onun istehsalının lokallaşdırılmasını xüsusi qeyd edib.

    Filip Riker CAMCA 2026 Regional Forumu Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Cənubi Qafqaz
    Филип Рикер: США следует рассматривать ЦА и Южный Кавказ как взаимосвязанные регионы
    Philip Reeker: US should view Central Asia, South Caucasus as interconnected regions
    MiniBoss
    MiniBoss

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