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    Филип Рикер: США следует рассматривать ЦА и Южный Кавказ как взаимосвязанные регионы

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 11:33
    Филип Рикер: США следует рассматривать ЦА и Южный Кавказ как взаимосвязанные регионы

    Центральную Азию и Южный Кавказ в рамках внешнеполитической стратегии США следует рассматривать как взаимосвязанные регионы.

    Как сообщает Report, об этом заявил партнер и руководитель практики по Европе и Евразии американской компании DGA-Albright Stonebridge Group Филип Рикер на панельной сессии Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.

    По его словам, в последние годы регион приобрел важное экономическое и стратегическое значение.

    "В Вашингтоне Центральная Азия и Южный Кавказ традиционно рассматривались как разные направления. Я думаю, что гораздо логичнее рассматривать эти регионы комплексно", - подчеркнул он.

    Рикер выделил три ключевых направления: суверенитет, связанность и развитие экономик вокруг транспортных коридоров.

    Говоря о транспортных маршрутах, он отметил, что их эффективность следует оценивать не только по объему перевозок.

    "Коридоры успешны не просто тогда, когда по ним проходят поезда, а когда вокруг этих коридоров развиваются экономики", - сказал Рикер.

    По его словам, США должны уделять внимание развитию как физической, так и "мягкой" инфраструктуры, включая контакты между людьми и дипломатическое взаимодействие.

    Региональный форум CAMCA Центральная Азия Южный Кавказ Соединенные Штаты Америки (США)
    Filip Riker: ABŞ Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazı bir-biri ilə əlaqəli regionlar kimi nəzərdən keçirməlidir
    Philip Reeker: US should view Central Asia, South Caucasus as interconnected regions
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