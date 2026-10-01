Филип Рикер: США следует рассматривать ЦА и Южный Кавказ как взаимосвязанные регионы

Центральную Азию и Южный Кавказ в рамках внешнеполитической стратегии США следует рассматривать как взаимосвязанные регионы.

Как сообщает Report, об этом заявил партнер и руководитель практики по Европе и Евразии американской компании DGA-Albright Stonebridge Group Филип Рикер на панельной сессии Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, в последние годы регион приобрел важное экономическое и стратегическое значение.

"В Вашингтоне Центральная Азия и Южный Кавказ традиционно рассматривались как разные направления. Я думаю, что гораздо логичнее рассматривать эти регионы комплексно", - подчеркнул он.

Рикер выделил три ключевых направления: суверенитет, связанность и развитие экономик вокруг транспортных коридоров.

Говоря о транспортных маршрутах, он отметил, что их эффективность следует оценивать не только по объему перевозок.

"Коридоры успешны не просто тогда, когда по ним проходят поезда, а когда вокруг этих коридоров развиваются экономики", - сказал Рикер.

По его словам, США должны уделять внимание развитию как физической, так и "мягкой" инфраструктуры, включая контакты между людьми и дипломатическое взаимодействие.