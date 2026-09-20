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    WSJ: Состояние здоровья Си Цзиньпина вызвало вопросы перед его визитом в США

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 04:16
    WSJ: Состояние здоровья Си Цзиньпина вызвало вопросы перед его визитом в США

    Состояние здоровья председателя КНР Си Цзиньпина вызвало вопросы в преддверии его запланированного визита в США.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, Си Цзиньпин в последний момент отказался от участия в ужине с мировыми лидерами, состоявшемся в Нью-Дели на полях саммита БРИКС. По словам источников издания, причиной стало плохое самочувствие китайского лидера.

    На ужине Си Цзиньпина заменил министр иностранных дел КНР Ван И, который общался с мировыми лидерами.

    Отсутствие Си Цзиньпина вызвало спекуляции о состоянии его здоровья за несколько дней до запланированного визита в США. Издание отмечает, что вопросы о здоровье китайского лидера также связаны с отсутствием четко обозначенного преемника.

    При этом официальных сообщений о состоянии здоровья Си Цзиньпина не поступало. Сам китайский лидер не подтверждал информацию о плохом самочувствии.

    Си Цзиньпин должен посетить США и встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На данный момент сообщений об изменении планов китайского лидера нет.

    Си Цзиньпин БРИКС Визит в США
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