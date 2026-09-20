WSJ: Состояние здоровья Си Цзиньпина вызвало вопросы перед его визитом в США

Состояние здоровья председателя КНР Си Цзиньпина вызвало вопросы в преддверии его запланированного визита в США.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, Си Цзиньпин в последний момент отказался от участия в ужине с мировыми лидерами, состоявшемся в Нью-Дели на полях саммита БРИКС. По словам источников издания, причиной стало плохое самочувствие китайского лидера.

На ужине Си Цзиньпина заменил министр иностранных дел КНР Ван И, который общался с мировыми лидерами.

Отсутствие Си Цзиньпина вызвало спекуляции о состоянии его здоровья за несколько дней до запланированного визита в США. Издание отмечает, что вопросы о здоровье китайского лидера также связаны с отсутствием четко обозначенного преемника.

При этом официальных сообщений о состоянии здоровья Си Цзиньпина не поступало. Сам китайский лидер не подтверждал информацию о плохом самочувствии.

Си Цзиньпин должен посетить США и встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На данный момент сообщений об изменении планов китайского лидера нет.