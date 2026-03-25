    Иран объявил о 80-й волне ударов по Израилю и базам США

    В регионе
    • 25 марта, 2026
    • 08:18
    Иран объявил о 80-й волне ударов по Израилю и базам США

    Иран заявил о проведении 80-й с начала эскалации волны ракетных ударов по территории Израиля и американским военным базам в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В корпусе отметили, что среди основных целей - "места сбора сил на севере" Израиля, которые, по их утверждению, "будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений".

    Среди ключевых целей названы Тель-Авив, Кирьят-Шмона, а также четыре военные базы США в странах Персидского залива.

    Как утверждает КСИР, удары нанесены с применением жидкотопливных и твердотопливных ракет, высокоточных бомб и боевых беспилотников.

    İran İsrail və ABŞ bazalarına 80-ci zərbə dalğasını elan edib
    08:18

    Иран объявил о 80-й волне ударов по Израилю и базам США

