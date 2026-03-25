Иран объявил о 80-й волне ударов по Израилю и базам США

Иран заявил о проведении 80-й с начала эскалации волны ракетных ударов по территории Израиля и американским военным базам в регионе.

Как передает Report, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В корпусе отметили, что среди основных целей - "места сбора сил на севере" Израиля, которые, по их утверждению, "будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений".

Среди ключевых целей названы Тель-Авив, Кирьят-Шмона, а также четыре военные базы США в странах Персидского залива.

Как утверждает КСИР, удары нанесены с применением жидкотопливных и твердотопливных ракет, высокоточных бомб и боевых беспилотников.