Иран объявил о 80-й волне ударов по Израилю и базам США
В регионе
- 25 марта, 2026
- 08:18
Иран заявил о проведении 80-й с начала эскалации волны ракетных ударов по территории Израиля и американским военным базам в регионе.
Как передает Report, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
В корпусе отметили, что среди основных целей - "места сбора сил на севере" Израиля, которые, по их утверждению, "будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений".
Среди ключевых целей названы Тель-Авив, Кирьят-Шмона, а также четыре военные базы США в странах Персидского залива.
Как утверждает КСИР, удары нанесены с применением жидкотопливных и твердотопливных ракет, высокоточных бомб и боевых беспилотников.
Последние новости
08:18
Иран объявил о 80-й волне ударов по Израилю и базам СШАВ регионе
07:51
ПВО Саудовской Аравии сбила пять иранских беспилотниковДругие страны
07:27
Австралийский лоукостер Jetstar сократил рейсы в Новую Зеландию из-за роста цен на топливоДругие страны
06:45
Около 290 военнослужащих США пострадали в ходе операции против ИранаДругие страны
06:18
Иран выступил за создание регионального альянса безопасности без США и ИзраиляВ регионе
05:53
Delta приостановила спецуслуги для конгрессменов США из-за шатдаунаДругие страны
05:26
Трамп поддержал Орбана в преддверии выборов в ВенгрииДругие страны
04:44
СМИ: Калифорнии грозит энергокризис из-за конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
04:19