    İran İsrail və ABŞ bazalarına 80-ci zərbə dalğasını elan edib

    • 25 mart, 2026
    • 08:32
    İran İsrail və ABŞ bazalarına 80-ci zərbə dalğasını elan edib

    İran eskalasiyanın başlamasından bəri İsrailə və ABŞ-nin bölgədəki hərbi bazalarına qarşı 80-ci raket zərbəsi dalğasını elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) bildirib.

    SEPAH qeyd edib ki, əsas hədəflər İsrailin şimalında qüvvələrin toplaşma əraziləridir. Qurum iddia edib ki, bu ərazilər heç bir məhdudiyyət olmadan kütləvi raket və pilotsuz təyyarə hücumlarına məruz qalacaq.

    Əsas hədəflər arasında Tel-Əviv, Kiryat Şmona və ABŞ-nin Fars körfəzindəki dörd hərbi bazası da var.

    SEPAH zərbələrin maye yanacaq və bərk yanacaq raketləri, dəqiq idarə olunan bombalar və döyüş dronları istifadə edilərək həyata keçirildiyini bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raketlər atıb və Körfəz ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Regionun bir sıra dövlətləri vəziyyətlə əlaqədar olaraq hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei zərbələr nəticəsində öldürülüb.

    Иран объявил о 80-й волне ударов по Израилю и базам США

    08:32

    İran İsrail və ABŞ bazalarına 80-ci zərbə dalğasını elan edib

