Иран обвинил страны Евросоюза в укрывании террористов

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне решения ЕС узаконить санкции против иранской разведслужбы заявил, что обвинения в адрес Тегерана не освобождают Европу от ответственности за укрытие террористов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Европейцы, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают MEK (Организация моджахедов иранского народа - ред.), которая убила 12 тысяч иранцев и поощряла преступления Саддама ( Хусейна - ред.) против иракских курдов, а также других террористов", - написал Зариф в своем микроблоге в Twitter, добавив, что обвинения в адрес Ирана не освободят Европу от ответственности за укрытие террористов.

Ранее Иран раскритиковал ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США.