Иран раскритиковал ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми выступил с критикой Евросоюза за задержку в создании cпециального финансового механизма для обхода санкций США в отношении Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает иранское агентство IRNA.

"Исламская Республика (Иран - ред.) безусловно считает Европу ответственной за невыполнение финансового механизма, называемого "SVP" (специальный финансовый механизм - ред.)", - приводит агентство слова Касеми.

Он также добавил, что европейцы как главные бенефициары должны думать о последствиях решения, так как к настоящему моменту Иран выполнил свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но терпение Тегерана находится на исходе и настало время для ЕС принять свое стратегическое решение.