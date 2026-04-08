    • 08 апреля, 2026
    • 18:21
    Иран может выйти из соглашения о прекращении огня, если Израиль продолжит атаки на Ливан

    Иран рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня в связи с продолжающимся нападениями на Ливан со стороны Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    "Одновременно с рассмотрением возможности выхода Ирана из соглашения о прекращении огня вооруженные силы нашей страны определяют цели для ответа на сегодняшние действия Израиля против Ливана", - сказал он.

    Отметим, что ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о том, что Иран, США и их союзники достигли договоренности о прекращении огня.

    Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Израиль Ливан
    İsrail Livana hücumlarını davam etdirərsə, İran atəşkəs razılaşmasından çıxa bilər
    Iran may withdraw from ceasefire amid Israel attacks on Lebanon

