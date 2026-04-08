Иран может выйти из соглашения о прекращении огня, если Израиль продолжит атаки на Ливан
В регионе
- 08 апреля, 2026
- 18:21
Иран рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня в связи с продолжающимся нападениями на Ливан со стороны Израиля.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
"Одновременно с рассмотрением возможности выхода Ирана из соглашения о прекращении огня вооруженные силы нашей страны определяют цели для ответа на сегодняшние действия Израиля против Ливана", - сказал он.
Отметим, что ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о том, что Иран, США и их союзники достигли договоренности о прекращении огня.
