Иран может выйти из соглашения о прекращении огня, если Израиль продолжит атаки на Ливан

Иран рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня в связи с продолжающимся нападениями на Ливан со стороны Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

"Одновременно с рассмотрением возможности выхода Ирана из соглашения о прекращении огня вооруженные силы нашей страны определяют цели для ответа на сегодняшние действия Израиля против Ливана", - сказал он.

Отметим, что ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о том, что Иран, США и их союзники достигли договоренности о прекращении огня.