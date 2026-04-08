İsrail Livana hücumlarını davam etdirərsə, İran atəşkəs razılaşmasından çıxa bilər
Region
- 08 aprel, 2026
- 18:54
İran İsrailin Livana davam edən hücumları ilə əlaqədar atəşkəs razılaşmasından çıxmaq imkanını nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"İranın atəşkəs razılaşmasından çıxmaq imkanının nəzərdən keçirilməsi ilə eyni vaxtda, ölkəmizin silahlı qüvvələri İsrailin Livana qarşı bugünkü hərəkətlərinə cavab vermək üçün hədəfləri müəyyən edir", - o bildirib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif İran, ABŞ və onların müttəfiqlərinin atəşkəs barədə razılıq əldə etdiklərini bildirmişdi.
