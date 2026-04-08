İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    İsrail Livana hücumlarını davam etdirərsə, İran atəşkəs razılaşmasından çıxa bilər

    Region
    • 08 aprel, 2026
    • 18:54
    İsrail Livana hücumlarını davam etdirərsə, İran atəşkəs razılaşmasından çıxa bilər

    İran İsrailin Livana davam edən hücumları ilə əlaqədar atəşkəs razılaşmasından çıxmaq imkanını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "İranın atəşkəs razılaşmasından çıxmaq imkanının nəzərdən keçirilməsi ilə eyni vaxtda, ölkəmizin silahlı qüvvələri İsrailin Livana qarşı bugünkü hərəkətlərinə cavab vermək üçün hədəfləri müəyyən edir", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif İran, ABŞ və onların müttəfiqlərinin atəşkəs barədə razılıq əldə etdiklərini bildirmişdi.

    İsrail İran Livan
    Иран может выйти из соглашения о прекращении огня, если Израиль продолжит атаки на Ливан
    Iran may withdraw from ceasefire amid Israel attacks on Lebanon

    Son xəbərlər

    Digər ölkələr
    İKT
    Region
    Region
    Foto

    Region
    Energetika
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti