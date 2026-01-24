Иран казнил двух организаторов теракта 2023 года

В Иране приведены в исполнение смертные приговоры в отношении двух человек, обвиняемых в терроризме.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Mizan, принадлежащее судебной системе страны.

"Иран заявил о казни двух человек, связанных с ИГИЛ, за взрыв автобуса с паломниками в 2023 году. Они обвинялись в закладке бомбы в автобусе", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что теракт произошел в автобусе, следовавшем из Тегерана в приграничную с Ираком провинцию Илам на западе страны. В результате взрыва погиб маленький ребенок, а еще несколько пассажиров получили ранения.