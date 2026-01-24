Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Иран казнил двух организаторов теракта 2023 года

    В регионе
    • 24 января, 2026
    • 10:35
    Иран казнил двух организаторов теракта 2023 года

    В Иране приведены в исполнение смертные приговоры в отношении двух человек, обвиняемых в терроризме.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Mizan, принадлежащее судебной системе страны.

    "Иран заявил о казни двух человек, связанных с ИГИЛ, за взрыв автобуса с паломниками в 2023 году. Они обвинялись в закладке бомбы в автобусе", - говорится в сообщении.

    Агентство напоминает, что теракт произошел в автобусе, следовавшем из Тегерана в приграничную с Ираком провинцию Илам на западе страны. В результате взрыва погиб маленький ребенок, а еще несколько пассажиров получили ранения.

    Иран ИГИЛ казнь взрыв автобуса паломники
    İranda 2 İŞİD üzvü edam edilib

    Последние новости

    11:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.01.2026)

    Финансы
    10:53

    В Черниговской области Украины сотни тысяч потребителей остались без света после российской атаки

    Другие страны
    10:49

    Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей о риске гололеда

    Происшествия
    10:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру средств в ЦБА (01.01.2026)

    Финансы
    10:38

    В Азербайджане за сутки раскрыто 81 преступление

    Происшествия
    10:37

    ВС РФ нанесли массированные удары по Киеву и Харькову, один погибший - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:35

    Иран казнил двух организаторов теракта 2023 года

    В регионе
    10:23

    В Хырдалане из магазина украли товаров на 7 тыс. манатов

    Происшествия
    10:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.01.2026)

    Финансы
    Лента новостей