Иран казнил двух организаторов теракта 2023 года
В регионе
- 24 января, 2026
- 10:35
В Иране приведены в исполнение смертные приговоры в отношении двух человек, обвиняемых в терроризме.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Mizan, принадлежащее судебной системе страны.
"Иран заявил о казни двух человек, связанных с ИГИЛ, за взрыв автобуса с паломниками в 2023 году. Они обвинялись в закладке бомбы в автобусе", - говорится в сообщении.
Агентство напоминает, что теракт произошел в автобусе, следовавшем из Тегерана в приграничную с Ираком провинцию Илам на западе страны. В результате взрыва погиб маленький ребенок, а еще несколько пассажиров получили ранения.
