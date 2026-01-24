İranda 2 İŞİD üzvü edam edilib
24 yanvar, 2026
- 10:43
İrandan Kərbəla ziyarətinə gedən zəvvarların avtobusunun partladılmasına görə təqsirləndirilən iki İŞİD üzvü edam edilib.
"Report" Tasnim-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məhkəmə orqanları məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, Tehranın İlam əyalətində avtobusun partladılmasında iştirak edən İŞİD terrorçuları - Rəsulun oğlu Amanç Karavançi və Abdullah oğlu Arslan Şeyxi (Abdürrahman) barəsində çıxarılan edam hökmü icra olunub.
Xatırladaq ki, hadisə 2023-cü ildə baş verib və nəticədə bir azyaşlı ölüb.
