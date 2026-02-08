Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Италии три лыжника погибли при сходе лавин

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 16:11
    В Италии три лыжника погибли при сходе лавин

    По меньшей мере три человека погибли в Италии из-за схода лавин во время катания на лыжах вне подготовленных трасс недалеко от мест проведения Олимпийских игр.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на спасательные службы.

    По ее информации, первый инцидент, в результате которого погиб один лыжник, произошел на леднике Мармолада в Доломитовых Альпах. Отмечается, что рядом находится город Кортина-д'Ампеццо, в котором проходят женские соревнования по горнолыжному спорту.

    Еще два человека погибли во время спуска в районе деревни Альбозаджа, расположенной примерно в 65 км от города Бормио, где проходят соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин.

    İtaliyada qar uçqunu nəticəsində üç xizəkçi həlak olub
    Avalanches in Italy kill three off-piste skiers in Winter Olympics regions
    Лента новостей