В Италии три лыжника погибли при сходе лавин

По меньшей мере три человека погибли в Италии из-за схода лавин во время катания на лыжах вне подготовленных трасс недалеко от мест проведения Олимпийских игр.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на спасательные службы.

По ее информации, первый инцидент, в результате которого погиб один лыжник, произошел на леднике Мармолада в Доломитовых Альпах. Отмечается, что рядом находится город Кортина-д'Ампеццо, в котором проходят женские соревнования по горнолыжному спорту.

Еще два человека погибли во время спуска в районе деревни Альбозаджа, расположенной примерно в 65 км от города Бормио, где проходят соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин.