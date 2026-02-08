Арагчи: Иран извлек уроки из предыдущих переговоров и 12-дневной войны

Иран более трезво подходит к нынешнему этапу переговорного процесса с США, основываясь на опыте нарушения предыдущих договоренностей и 12-дневной войны с Израилем.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Омане.

"Единственное сходство между переговорными этапами до и после войны заключается в их формате. По другим аспектам существуют принципиальные различия. Иран извлек важные уроки как из войны, так и из предыдущих переговоров, и теперь мы трезво подходим к разговорам с противоположной стороной, полностью осознавая все происходящее", - заявил министр.

По словам Арагчи, формат переговоров не так важен, как серьезность подхода сторон к ним и желание достичь соглашения с учетом интересов обоих государств.