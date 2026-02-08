Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Арагчи: Иран извлек уроки из предыдущих переговоров и 12-дневной войны

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 16:16
    Иран более трезво подходит к нынешнему этапу переговорного процесса с США, основываясь на опыте нарушения предыдущих договоренностей и 12-дневной войны с Израилем.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Омане.

    "Единственное сходство между переговорными этапами до и после войны заключается в их формате. По другим аспектам существуют принципиальные различия. Иран извлек важные уроки как из войны, так и из предыдущих переговоров, и теперь мы трезво подходим к разговорам с противоположной стороной, полностью осознавая все происходящее", - заявил министр.

    По словам Арагчи, формат переговоров не так важен, как серьезность подхода сторон к ним и желание достичь соглашения с учетом интересов обоих государств.

    Əraqçi: İran əvvəlki müharibə və danışıqlardan dərs çıxarıb
