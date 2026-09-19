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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Иран и Оман договорились определить безопасный маршрут движения в Ормузском проливе

    В регионе
    • 19 сентября, 2026
    • 21:55
    Иран и Оман договорились определить безопасный маршрут движения в Ормузском проливе

    Иран и Оман договорились определить безопасный маршрут для движения судов в Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

    Он отметил, что, несмотря на определенные переговоры с США, война продолжается.

    "Наши условия были основой для переговоров, однако Америка нарушила их. В таких условиях говорить об окончании войны невозможно", - заявил представитель МИД Ирана.

    По словам Багаи, обвинения некоторых представителей медиа в адрес Ирана в нарушении договоренностей являются несправедливыми по отношению к народу.

    "Мы говорим об Америке - стране, которая на протяжении многих лет никогда и постоянно не выполняла своих обещаний. Считать себя виновным - один из признаков когнитивной войны противника. Некоторые вещи настолько очевидны, что нет необходимости их объяснять", - сказал он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    İran və Oman Hörmüzdə təhlükəsiz marşrutla bağlı razılığa gəlib
    Iran, Oman agree on safe navigation route through Strait of Hormuz

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