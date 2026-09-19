Иран и Оман договорились определить безопасный маршрут движения в Ормузском проливе

Иран и Оман договорились определить безопасный маршрут для движения судов в Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Он отметил, что, несмотря на определенные переговоры с США, война продолжается.

"Наши условия были основой для переговоров, однако Америка нарушила их. В таких условиях говорить об окончании войны невозможно", - заявил представитель МИД Ирана.

По словам Багаи, обвинения некоторых представителей медиа в адрес Ирана в нарушении договоренностей являются несправедливыми по отношению к народу.

"Мы говорим об Америке - стране, которая на протяжении многих лет никогда и постоянно не выполняла своих обещаний. Считать себя виновным - один из признаков когнитивной войны противника. Некоторые вещи настолько очевидны, что нет необходимости их объяснять", - сказал он.