İran və Oman Hörmüzdə təhlükəsiz marşrutla bağlı razılığa gəlib
- 19 sentyabr, 2026
- 21:29
İran və Oman Hörmüz boğazında təhlükəsiz hərəkət marşrutunun müəyyən edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai deyib.
O, ABŞ ilə müəyyən danışıqlara baxmayaraq, müharibənin davam etdiyini diqqətə çatdırıb.
"Şərtlərimiz danışıqların əsası idi və Amerika onları pozub, bu şəraitdə müharibənin başa çatmasından danışmaq olmaz", - İran XİN-in sözçüsü bilirib.
Bəqainin sözlərinə görə, bəzi media fəallarının razılaşmanın pozulmasında İranı günahkar göstərməsi xalqa qarşı haqsızlıqdır:
"Biz Amerika barədə danışırıq: ötən illər ərzində həmişə və daim sözünə əməl etmə bir ölkə. Özünü günahkar bilmək düşmənin koqnitiv müharibəsinin əlamətlərindən biridir. Bəzi şeylər o qədər aydındır ki, deməyə ehtiyac yoxdur".