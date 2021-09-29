Ираклий Гарибашвили: Между Грузией и Азербайджаном существует доверие

"Завтра (сегодня - ред.) приеду в Баку и встречусь с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я его очень уважаю. У нас хорошие отношения и, самое главное, доверие".

"Завтра (сегодня - ред.) приеду в Баку и встречусь с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я его очень уважаю. У нас хорошие отношения и, самое главное, доверие".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".

По его словам, если есть доверие между странами и их лидерами, все вопросы решаются соответствующим образом.

Премьер-министр сказал, что в ближайшее время посетит Армению: "Думаю, что сыграю полезную роль в отношениях между двумя странами".

Восьмое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией состоится 29 сентября в Баку. Гарибашвили примет участие в ней в качестве сопредседателя комиссии.