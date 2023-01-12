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Ираклий Гарибашвили: Грузия готова продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном

Ираклий Гарибашвили: Грузия готова продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Ереване подтвердил готовность своей страны продолжать играть роль посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.
В регионе
12 января 2023 г. 18:37
Ираклий Гарибашвили: Грузия готова продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Ереване подтвердил готовность своей страны продолжать играть роль посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"Премьер-министр выразил готовность продолжать играть роль посредника между соседними странами для обеспечения мира и стабильности в регионе”, - отмечается в сообщении.

Отметим, что Грузия и ранее играла посредническую роль в данном вопросе.

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Версия на английском языке Irakli Garibashvili: Georgia is ready to continue mediation between Armenia, Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: "Gürcüstan Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçiliyi davam etdirməyə hazırdır"

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