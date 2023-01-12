Ираклий Гарибашвили: Грузия готова продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Ереване подтвердил готовность своей страны продолжать играть роль посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
"Премьер-министр выразил готовность продолжать играть роль посредника между соседними странами для обеспечения мира и стабильности в регионе”, - отмечается в сообщении.
Отметим, что Грузия и ранее играла посредническую роль в данном вопросе.