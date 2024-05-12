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Песков объяснил решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника

Песков объяснил решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение президента РФ Владимира Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника необходимостью внедрения инноваций.
В регионе
12 мая 2024 г. 23:21
Песков объяснил решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение президента РФ Владимира Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника необходимостью внедрения инноваций.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который "весьма успешно возглавлял Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства".

Представитель Кремля подчеркнул, что Министерство обороны "должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности".

"Именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", - подытожил Песков.

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