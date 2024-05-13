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Полиция Алматы переведена на усиленный режим работы

Полиция Алматы переведена на усиленный режим работы В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" полиция Алматы усилила охрану общественного порядка.
В регионе
13 мая 2024 г. 01:38
Полиция Алматы переведена на усиленный режим работы

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" полиция Алматы усилила охрану общественного порядка.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Департамента полиции города.

Согласно информации, с 10 по 20 мая включительно полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. В проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции, совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

"В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах, в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов. В рамках "Нулевой терпимости к правонарушениям" сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места", - говорится в сообщении.

Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции.

В ведомстве добавили, что также активизировали работу оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др.

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Версия на азербайджанском языке Almatı polisi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

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