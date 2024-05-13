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МВД Грузии призвало митингующих освободить территорию у здания парламента

МВД Грузии призвало митингующих освободить территорию у здания парламента Министерство внутренних дел Грузии призывает участников митинга у здания парламента в Тбилиси против законопроекта об иноагентах освободить территорию, где расположены служебные входы в законодательный орган, чтобы дать возможность работать депутатам и со
В регионе
13 мая 2024 г. 07:07
МВД Грузии призвало митингующих освободить территорию у здания парламента

Министерство внутренних дел Грузии призывает участников митинга у здания парламента в Тбилиси против законопроекта об иноагентах освободить территорию, где расположены служебные входы в законодательный орган, чтобы дать возможность работать депутатам и сотрудникам аппарата.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении силового ведомства.

"Министерство внутренних дел призывает организаторов и участников акции освободить входы в законодательный орган, дать возможность депутатам и сотрудникам аппарата войти в парламент и начать исполнять обязанности. В противном случае полиция будет действовать в рамках законных полномочий и обеспечит освобождение входов в парламент полицейскими силами", - говорится в заявлении силового ведомства.

Противники законопроекта об иноагентах с воскресенья устраивают очередной митинг. Они вышли к парламенту на проспекте Руставели и остались там на ночь, чтобы утром 13 мая помешать депутатам начать рассмотрение инициативы в третьем чтении на заседании комитета по юридическим вопросам. Заседание комитета назначено на 09:00 по местному времени (совпадает с бакинским - ред.).

Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз.

В США заявили, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DİN etirazçıları parlament binası yaxınlığındakı əraziləri boşaltmağa çağırıb

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