Ирак планирует обсудить с Ираном распространение коронавируса

Иракские власти направят приглашение министру здравоохранения Ирана Саиду Намки для обсуждения последних событий вокруг распространения коронавируса в иранских городах.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава управления пограничного контроля Ирака Омар Ваили.
"Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом в Ираке на совещании с послом Ирана в Ираке договорились направить приглашение министру здравоохранения в Багдад для обсуждения последних событий и принимаемых мер в связи с коронавирусом. На основании чего комиссия будет принимать решения по мерам здравоохранения",- подчеркнул О.Ваили.
Напомним, что накануне иранские власти объявили о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.
Власти Ирака рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Иран.