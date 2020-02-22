Ирак планирует обсудить с Ираном распространение коронавируса

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Иракские власти направят приглашение министру здравоохранения Ирана Саиду Намки для обсуждения последних событий вокруг распространения коронавируса в иранских городах.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава управления пограничного контроля Ирака Омар Ваили.

"Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом в Ираке на совещании с послом Ирана в Ираке договорились направить приглашение министру здравоохранения в Багдад для обсуждения последних событий и принимаемых мер в связи с коронавирусом. На основании чего комиссия будет принимать решения по мерам здравоохранения",- подчеркнул О.Ваили.

Напомним, что накануне иранские власти объявили о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.

Власти Ирака рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Иран.