В Иране еще два человека умерли от коронавируса - ОБНОВЛЕНО

Среди 13 новых случаев заражения коронавирусом в Иране два летальных исхода.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

"Два человека среди новых установленных случаев заражения, к сожалению, скончались", - говорится в заявлении чиновника, которое приводится на сайте ведомства.

Общее число зафиксированных случаев достигло 18 - в Куме, Араке, Тегеране и Гиляне, количество летальных исходов достигло, таким образом, четырех.

*** 14:46

Министерство здравоохранения Ирана зафиксировало ещё 13 случаев заражения коронавирусом в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель ведомства Киануш Джаханпур.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев достигло 18, из которых два - с летальным исходом.

"По итогам проведенной проверки на сегодняшний день, по-видимому, 13 новых случаев заражения", - говорится в заявлении Джаханпура.

Ранее министерство здравоохранения Ирана призвало воздержаться от поездок в святыни городов Кума и Арака.