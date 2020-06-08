Иностранцам разрешат въезд в Россию для лечения или ухода за близкими

Граждане России смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, на работу и учебу. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом завил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В то же время въезд в Россию будет разрешен для иностранцев, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками. "Выехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На данный момент в стране выявили 476 658 случаев COVID-19, более 230 тысяч человек выздоровели, 5 971 скончался.Пик заболеваемости, по мнению специалистов, пройден, в России постепенно отменяют введенные ранее ограничения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.