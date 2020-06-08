​В России за сутки выявили около 9 тыс. новых случаев COVID-19

Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило 8 985.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 985 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3 293 (36,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в России за сутки умерли 112 человек с COVID-19 , за все время - 5 971.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 476 658 случаев (+1,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.