    Индия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

    Индия выразила благодарность правительству Азербайджана за помощь в эвакуации своих граждан из Ирана.

    Об этом передает Report cо ссылкой на сообщение индийской дипмиссии в Баку.

    "Мы выражаем нашу искреннюю признательность властям Азербайджана за содействие безопасному транзиту граждан Индии из Ирана", - заявили в посольстве.

    По состоянию на 10:00 30 марта, с 08:00 28 февраля из Азербайджана эвакуированы 196 граждан Индии. В целом за указанный период было эвакуировано 3 094 человека.

    Hindistan İrandan vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

