    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Region
    • 30 mart, 2026
    • 16:22
    Hindistan İrandan vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Hindistan İrandan öz vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycan hökumətinə minnətdarlığını bildirib.

    Bu barədə "Report" Hindistanın Bakıdakı diplomatik missiyasının məlumatına istinadən xəbər verir.

    "Hindistan vətəndaşlarının İrandan təhlükəsiz təxliyəsində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycan hökumətinə səmimi minnətdarlığımızı bildiririk", - səfirlikdən bildiriblər.

    Martın 30-u saat 10:00-a olan məlumata görə, fevralın 28-i saat 08:00-dan etibarən Hindistanın 196 vətəndaşı təxliyə edilib. Ümumilikdə bu müddət ərzində 3 094 nəfər təxliyə olunub.

    İrandan Azərbaycana təxliyə
    Индия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана
    India thanks Azerbaijan for evacuating its citizens from Iran

