Имя премьер-министра Армении не включено в избирательный список правящей партии

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Имя премьер-министра Армении Карена Карапетяна не включено в избирательный список правящей Республиканской партии Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил К. Карапетян во время встречи со студентами.

"Для меня не является неожиданностью то, что меня нет в предвыборном списке РПА. Может, есть ограничение, из-за которого я не удовлетворяю требованиям", - заявил Карапетян.

По его словам, если на парламентских выборах правящая Республиканская партия Армении достигнет успеха и будет дана возможность сформировать Правительство, он надеется на то, что нынешняя команда продолжит работать.