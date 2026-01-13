HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человек

В ходе продолжающихся общенациональных протестов в иранских городах силами безопасности были арестованы по меньшей мере 550 граждан, включая женщин, детей и студентов.

Как передает Report, об этом сообщает иранская правозащитная организация HRANA.

Согласно ее отчету, 320 человек были задержаны в Захидане, 230 человек - в Чабахаре и Ираншехре. "Массовые аресты проводились с применением насилия, люди получили телесные повреждения", - отметили в организации.

Ранее силы безопасности Ирана объявили о задержании 297 человек в ходе протестов.