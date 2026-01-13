Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человек

    В ходе продолжающихся общенациональных протестов в иранских городах силами безопасности были арестованы по меньшей мере 550 граждан, включая женщин, детей и студентов.

    Как передает Report, об этом сообщает иранская правозащитная организация HRANA.

    Согласно ее отчету, 320 человек были задержаны в Захидане, 230 человек - в Чабахаре и Ираншехре. "Массовые аресты проводились с применением насилия, люди получили телесные повреждения", - отметили в организации.

    Ранее силы безопасности Ирана объявили о задержании 297 человек в ходе протестов.

    Протесты в Иране HRANA аресты задержания
    HRANA: İranda etirazlar zamanı ən azı 550 nəfər saxlanılıb

