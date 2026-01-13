HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человек
В регионе
- 13 января, 2026
- 23:25
В ходе продолжающихся общенациональных протестов в иранских городах силами безопасности были арестованы по меньшей мере 550 граждан, включая женщин, детей и студентов.
Как передает Report, об этом сообщает иранская правозащитная организация HRANA.
Согласно ее отчету, 320 человек были задержаны в Захидане, 230 человек - в Чабахаре и Ираншехре. "Массовые аресты проводились с применением насилия, люди получили телесные повреждения", - отметили в организации.
Ранее силы безопасности Ирана объявили о задержании 297 человек в ходе протестов.
Последние новости
23:35
Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"Футбол
23:28
Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в ИранеВ регионе
23:25
HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человекВ регионе
23:17
СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с ПехлевиДругие страны
23:04
США и Армения утвердили совместную декларацию о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНОДругие
22:44
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибшийПроисшествия
22:44
Трамп призвал американцев и союзников США покинуть ИранДругие страны
22:31
Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в АзербайджанеЭнергетика
22:30