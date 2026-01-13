İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    HRANA: İranda etirazlar zamanı ən azı 550 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 22:49
    HRANA: İranda etirazlar zamanı ən azı 550 nəfər saxlanılıb

    İranın Zahidan, Çabahar və İranşəhr şəhərlərində davam edən ümummilli etirazlar zamanı təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən qadınlar, uşaqlar və tələbələr də daxil olmaqla ən azı 350 vətəndaş həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranda fəaliyyət göstərən HRANA hüquq müdafiə təşkilatı məlumat yayıb.

    Hesabata görə, 320 nəfər Zahidanda, 230 nəfər isə Çabahar və İranşəhrdə saxlanılıb: "Bu həbslər kütləvi və zorakı formada həyata keçirilib, insanlar bədən xəsarətləri alıblar".

    Qeyd edək ki, daha əvvəl İranın təhlükəsizlik qüvvələri etirazlarda 297 nəfərin həbs olunduğunu açıqlayıb.

    İran etirazları Həbs Saxlanılma

