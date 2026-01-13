İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    İranda etirazlar zamanı 297 nəfər həbs edilib

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 20:02
    İranda etirazlar zamanı 297 nəfər həbs edilib

    İranda etirazlar başlayandan 297 nəfər həbs olunub.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri yayıb.

    Bildirilib ki, polisin əməliyyatı nəticəsində onlardan 19-u zərərsizləşdirilib.

    Xatırladaq ki, İranda etirazlar 2025-ci il dekabrın sonunda yerli valyutanın - rialın devalvasiyasına görə başlayıb. Ölkənin bir sıra şəhərlərindəki etiraz aksiyaları polislə toqquşmalara çevrilib. Həm təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları, həm də iğtişaşlarda iştirak edənlər arasında ölənlər və xəsarət alanlar var.

    İran etirazları Həbs Ölənlər
    В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек

    Son xəbərlər

    20:27

    Antonio Konte iki oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    20:25

    Azərbaycan Orta Dəhlizin cənub qolunu yeni nəqliyyat assosiasiyası vasitəsilə gücləndirir

    İnfrastruktur
    20:22

    KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 3 minə çatıb

    Region
    20:19

    Qaradağ rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    20:11

    Gürcüstan XİN: Brüssel bürokratiyası Avropanın qlobal rolunu zəiflədir

    Region
    20:02

    İranda etirazlar zamanı 297 nəfər həbs edilib

    Region
    19:56

    Rəsmi Karakas: Venesuelada prezident vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra edilir, dövlət qurumları işləkdir

    Xarici siyasət
    19:54

    "Neftçi" Əbu-Dabidə Misir komandası ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    19:48

    Ceyhun Bayramov: Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına ümidvarıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti