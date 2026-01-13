İranda etirazlar zamanı 297 nəfər həbs edilib
Region
- 13 yanvar, 2026
- 20:02
İranda etirazlar başlayandan 297 nəfər həbs olunub.
"Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri yayıb.
Bildirilib ki, polisin əməliyyatı nəticəsində onlardan 19-u zərərsizləşdirilib.
Xatırladaq ki, İranda etirazlar 2025-ci il dekabrın sonunda yerli valyutanın - rialın devalvasiyasına görə başlayıb. Ölkənin bir sıra şəhərlərindəki etiraz aksiyaları polislə toqquşmalara çevrilib. Həm təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları, həm də iğtişaşlarda iştirak edənlər arasında ölənlər və xəsarət alanlar var.
