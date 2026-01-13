Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 20:20
    В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек

    В рамках продолжающихся в Иране акций протеста были арестованы 297 человек.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщают силы безопасности страны.

    В результате полицейской операции 19 из них были нейтрализованы.

    Отметим, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за резкого падения курса местной валюты и роста цен на розничные товары. Позднее акции протеста в ряде городов страны переросли в беспорядки. В результате столкновений полиции и демонстрантов погибли сотни человек.

    Протесты в Иране аресты
    İranda etirazlar zamanı 297 nəfər həbs edilib

    Последние новости

    20:36

    СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человек

    В регионе
    20:30

    МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль Европы

    В регионе
    20:20

    В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек

    В регионе
    20:07

    Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется

    Внешняя политика
    19:57

    Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в Венесуэле

    Внешняя политика
    19:47

    Эрдогану представили окончательное решение "Трибунала по Газе"

    В регионе
    19:29

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    19:27

    СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

    Другие страны
    Лента новостей