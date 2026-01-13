В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек
В регионе
- 13 января, 2026
- 20:20
В рамках продолжающихся в Иране акций протеста были арестованы 297 человек.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщают силы безопасности страны.
В результате полицейской операции 19 из них были нейтрализованы.
Отметим, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за резкого падения курса местной валюты и роста цен на розничные товары. Позднее акции протеста в ряде городов страны переросли в беспорядки. В результате столкновений полиции и демонстрантов погибли сотни человек.
Последние новости
20:36
СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человекВ регионе
20:30
МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль ЕвропыВ регионе
20:20
В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человекВ регионе
20:07
Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуетсяВнешняя политика
19:57
Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в ВенесуэлеВнешняя политика
19:47
Эрдогану представили окончательное решение "Трибунала по Газе"В регионе
19:29
На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режимИнфраструктура
19:27
СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем ВостокеДругие страны
19:18