В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек

В рамках продолжающихся в Иране акций протеста были арестованы 297 человек.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщают силы безопасности страны.

В результате полицейской операции 19 из них были нейтрализованы.

Отметим, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за резкого падения курса местной валюты и роста цен на розничные товары. Позднее акции протеста в ряде городов страны переросли в беспорядки. В результате столкновений полиции и демонстрантов погибли сотни человек.