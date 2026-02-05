Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    За два дня сильный ветер повалил около 80 деревьев в Баку

    Экология
    • 05 февраля, 2026
    • 09:29
    За два дня сильный ветер повалил около 80 деревьев в Баку

    За последние два дня сильный ветер повалил 78 деревьев в Баку.

    Об этом Report сообщили в Хозяйственном объединении по озеленению города Баку.

    Отмечается, что также были сломаны ветки 40 деревьев.

    Son iki gündə güclü külək Bakıda 78 ağacı sındırıb
