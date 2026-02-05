İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Son iki gündə güclü külək Bakıda 78 ağacı sındırıb

    Ekologiya
    • 05 fevral, 2026
    • 09:15
    Son iki gündə güclü külək Bakıda 78 ağacı sındırıb

    İki gün ərzində Bakı şəhərində davam edən şiddətli külək nəticəsində ümumilikdə 78 ağac sınıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, eyni zamanda 40 ağacın budaqlarının qırılması qeydə alınıb.

    Birliyin növbətçi briqadaları sınan ağaclar və qırılan budaqları götürərək ərazini təmizləyiblər.

    Güclü külək ağac sınması
    Foto
    За два дня сильный ветер повалил около 80 деревьев в Баку

