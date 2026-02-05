Son iki gündə güclü külək Bakıda 78 ağacı sındırıb
Ekologiya
- 05 fevral, 2026
- 09:15
İki gün ərzində Bakı şəhərində davam edən şiddətli külək nəticəsində ümumilikdə 78 ağac sınıb.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, eyni zamanda 40 ağacın budaqlarının qırılması qeydə alınıb.
Birliyin növbətçi briqadaları sınan ağaclar və qırılan budaqları götürərək ərazini təmizləyiblər.
