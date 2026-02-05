В Мингячевире мать и трое детей отравились угарным газом
Происшествия
- 05 февраля, 2026
- 09:40
В Мингячевире четыре члена семьи отравились угарным газом в доме, где проживали.
Как сообщает западное бюро Report, пострадавшие - Н.Юсифова (1988 г.р.), Д.Юсифли (2010 г.р.), Н.Юсифли (2014 г.р.) и Э.Юсифли (2015 г.р.) госпитализированы.
По факту проводится расследование.
