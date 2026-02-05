Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Мингячевире мать и трое детей отравились угарным газом

    Происшествия
    • 05 февраля, 2026
    • 09:40
    В Мингячевире четыре члена семьи отравились угарным газом в доме, где проживали.

    Как сообщает западное бюро Report, пострадавшие - Н.Юсифова (1988 г.р.), Д.Юсифли (2010 г.р.), Н.Юсифли (2014 г.р.) и Э.Юсифли (2015 г.р.) госпитализированы.

    По факту проводится расследование.

    Mingəçevirdə ana və üç övladı dəm qazından zəhərlənib
