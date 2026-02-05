İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Mingəçevirdə ana və üç övladı dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    • 05 fevral, 2026
    • 09:24
    Mingəçevirdə ana və üç övladı dəm qazından zəhərlənib

    Mingəçevir şəhərində bir ailənin dörd üzvü yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, zərərçəkmişlər - 1988-ci il təvəllüdlü N.Yusifova, D.Yusifli (2010), N.Yusifli (2014) və E.Yusifli (2015) xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Mingəçevir dəm qazı Zəhərlənmə
    В Мингячевире мать и трое детей отравились угарным газом

    Son xəbərlər

    09:38

    "SOCAR AQŞ" növbəti iki ildə Türkiyədə 8 quyu qazacaq

    Energetika
    09:38

    Ukraynada hakim partiyanın sədri: Seçkilərin bu il olub-olmaması sülh prosesindən asılıdır

    Region
    09:38
    Foto

    Şri-Lanka göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdarlıq edib

    Xarici siyasət
    09:36
    Foto

    Nizami Tibb Mərkəzində Whipple əməliyyatının icrasına başlanılıb

    Sağlamlıq
    09:33

    Fevralın 28-də "planetlərin böyük paradı" müşahidə olunacaq

    Hadisə
    09:28

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilir

    Futbol
    09:25

    Aqrar müəssisələrin baş planlarının layihələndirmə normaları təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    09:24

    Mingəçevirdə ana və üç övladı dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    09:21
    Foto
    Video

    Xocəsəndə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti