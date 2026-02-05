Mingəçevirdə ana və üç övladı dəm qazından zəhərlənib
Hadisə
- 05 fevral, 2026
- 09:24
Mingəçevir şəhərində bir ailənin dörd üzvü yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, zərərçəkmişlər - 1988-ci il təvəllüdlü N.Yusifova, D.Yusifli (2010), N.Yusifli (2014) və E.Yusifli (2015) xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
