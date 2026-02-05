Цена на Bitcoin упала ниже $71 тыс.
Финансы
- 05 февраля, 2026
- 09:45
Bitcoin в четверг упал почти на 8% до уровней около $70 тыс., поскольку снижение ликвидности и масштабная распродажа глобальных технологических акций вызвали новое давление на рисковые активы.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее в ходе сессии она упала до $70 129,6.
Bitcoin снижался в течение семи из последних восьми торговых сессий, потеряв более 40% от рекордного пика вблизи $126 тыс., достигнутого в октябре.
Последние новости
10:01
Разыскиваемый за кражу 1,5 тонны топлива гражданин Кыргызстана задержан в СШАВ регионе
09:53
Rystad Energy: Геополитика теряет долгосрочное влияние на цены нефтиЭнергетика
09:51
Мировые цены на нефть снизились более чем на 2%Энергетика
09:46
Председатель правящей партии: Проведение в Украине выборов в 2026 году зависит от мирного процесса - ИНТЕРВЬЮВ регионе
09:45
Цена на Bitcoin упала ниже $71 тыс.Финансы
09:45
Турпоток из США в Азербайджан продемонстрировал ростТуризм
09:40
В Мингячевире мать и трое детей отравились угарным газомПроисшествия
09:31
Цены на серебро снизились более чем на 10%Финансы
09:29
Фото