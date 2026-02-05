Цена на Bitcoin упала ниже $71 тыс.

Bitcoin в четверг упал почти на 8% до уровней около $70 тыс., поскольку снижение ликвидности и масштабная распродажа глобальных технологических акций вызвали новое давление на рисковые активы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее в ходе сессии она упала до $70 129,6.

Bitcoin снижался в течение семи из последних восьми торговых сессий, потеряв более 40% от рекордного пика вблизи $126 тыс., достигнутого в октябре.