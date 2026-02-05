Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 05 февраля, 2026
    • 09:45
    Цена на Bitcoin упала ниже $71 тыс.

    Bitcoin в четверг упал почти на 8% до уровней около $70 тыс., поскольку снижение ликвидности и масштабная распродажа глобальных технологических акций вызвали новое давление на рисковые активы.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Ранее в ходе сессии она упала до $70 129,6.

    Bitcoin снижался в течение семи из последних восьми торговых сессий, потеряв более 40% от рекордного пика вблизи $126 тыс., достигнутого в октябре.

