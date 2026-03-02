Израиль предупредил ливанцев об ударах по 53 поселкам на юге страны

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 марта, 2026
    • 08:08
    Жители 53 населенных пунктов на юге Ливана получили предупреждение от израильской армии о готовящемся ударе по расположенным в них объектам организации "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщил военный представитель Израиля в видеообращении, распространенном на арабском языке в соцсети X.

    В видеообращении военный представитель потребовал от ливанцев покинуть свои дома, расположенные в опасной зоне. "Вам следует немедленно выехать за пределы поселков на расстояние не менее одного километра, - указывается в тексте. - В ближайшее время будет совершена атака на военную инфраструктуру, принадлежащую "Хезболлах".

    Напомним, что ранее израильские ВВС совершили налеты на южные окраины ливанской столицы. В результате авиаударов ликвидировано несколько членов военного крыла "Хезболлах". Среди погибших один из ключевых командиров, отвечавших за операции боевиков сопротивления на юге Ливана. О жертвах и пострадавших среди мирных граждан сведений не приводится.

