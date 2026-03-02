WSJ: Лариджани предложил возобновить переговоры с США
- 02 марта, 2026
- 08:30
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предложил США возобновить переговоры по иранской ядерной проблеме.
Как сообщает Report, об этом написала газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что предложение было передано через Оман.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп отметил, что в Иране заинтересованы в переговорах с Вашингтоном.
