Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    WSJ: Лариджани предложил возобновить переговоры с США

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 08:30
    WSJ: Лариджани предложил возобновить переговоры с США

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предложил США возобновить переговоры по иранской ядерной проблеме.

    Как сообщает Report, об этом написала газета The Wall Street Journal.

    Отмечается, что предложение было передано через Оман.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп отметил, что в Иране заинтересованы в переговорах с Вашингтоном.

    Удары по Ирану Али Лариджани переговоры США
    WSJ: Laricani ABŞ ilə danışıqların bərpasını təklif edib

    Последние новости

    08:48

    Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

    Другие страны
    08:40

    Platts пересматривает ценообразование на ближневосточную нефть на фоне ударов по Ирану

    Энергетика
    08:30

    WSJ: Лариджани предложил возобновить переговоры с США

    В регионе
    08:22

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Израиль предупредил ливанцев об ударах по 53 поселкам на юге страны

    Другие страны
    07:58

    В Японии усилены меры безопасности на американских военных базах

    Другие страны
    07:39

    Из-за операции против Ирана акции на рынке Гонконга подешевели

    Финансы
    07:10

    Kyodo: Япония планирует начать эвакуацию своих граждан из Израиля

    Другие страны
    06:44

    Иран атаковал базу НАТО "Виктория" в Ираке

    Другие страны
    Лента новостей