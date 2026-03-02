Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Platts пересматривает ценообразование на ближневосточную нефть на фоне ударов по Ирану

    Энергетика
    • 02 марта, 2026
    • 08:40
    Platts пересматривает ценообразование на ближневосточную нефть на фоне ударов по Ирану

    S&P Global Platts пересматривает возможность поставок ближневосточной нефти из портов Персидского залива на фоне повышенных опасений по поводу безопасности в связи с атаками США и Израиля на Иран.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Platts.

    "Данная проверка была инициирована в связи с тем, что участники рынка уведомили Platts о том, что крупные судоходные компании приостановили транзит через Ормузский пролив из-за возросших опасений по поводу безопасности после того, как Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану 28 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

    Также сообщается, что компания предоставит дополнительные разъяснения в информационном бюллетене в 14:00 по сингапурскому времени (10:00 по Баку) о том, как она будет оценивать частичные предложения и ожидания относительно результатов торгов в рамках процесса оценки Platts Market on Close для ближневосточной нефти.

    Удары по Ирану цены на нефть S&P Global Platts

    Последние новости

    08:48

    Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

    Другие страны
    08:40

    Platts пересматривает ценообразование на ближневосточную нефть на фоне ударов по Ирану

    Энергетика
    08:30

    WSJ: Лариджани предложил возобновить переговоры с США

    В регионе
    08:22

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Израиль предупредил ливанцев об ударах по 53 поселкам на юге страны

    Другие страны
    07:58

    В Японии усилены меры безопасности на американских военных базах

    Другие страны
    07:39

    Из-за операции против Ирана акции на рынке Гонконга подешевели

    Финансы
    07:10

    Kyodo: Япония планирует начать эвакуацию своих граждан из Израиля

    Другие страны
    06:44

    Иран атаковал базу НАТО "Виктория" в Ираке

    Другие страны
    Лента новостей