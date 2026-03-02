Platts пересматривает ценообразование на ближневосточную нефть на фоне ударов по Ирану

S&P Global Platts пересматривает возможность поставок ближневосточной нефти из портов Персидского залива на фоне повышенных опасений по поводу безопасности в связи с атаками США и Израиля на Иран.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Platts.

"Данная проверка была инициирована в связи с тем, что участники рынка уведомили Platts о том, что крупные судоходные компании приостановили транзит через Ормузский пролив из-за возросших опасений по поводу безопасности после того, как Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану 28 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что компания предоставит дополнительные разъяснения в информационном бюллетене в 14:00 по сингапурскому времени (10:00 по Баку) о том, как она будет оценивать частичные предложения и ожидания относительно результатов торгов в рамках процесса оценки Platts Market on Close для ближневосточной нефти.