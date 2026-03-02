Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 08:48
    Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что возвращается из Дубая в Рим военным бортом.

    Как передает Report, об этом итальянский министр сообщил на своей странице в соцсети Х.

    "Я возвращаюсь в Италию, продолжая со вчерашнего дня заниматься сложной ситуацией, используя все необходимые технические средства, в том числе и за границей. Я вернусь военным рейсом, но после того, как час назад по собственному решению перевел командованию 31-й эскадрильи сумму, втрое превышающую тариф для пассажиров государственных рейсов, что исключает возможность обвинений в том, что я возвращаюсь, пользуясь госбортом", - написал он.

    Крозетто оказался заблокирован в Дубае в условиях перекрытия воздушного пространства в связи с ситуацией вокруг Ирана. В ОАЭ он был с семьей. Как указал министр в публикации, никто не ожидал сценария, при котором Дубай станет объектом ответа Ирана на атаку со стороны США и Израиля.

    Удары по Ирану Италия министр обороны
    İtaliyanın müdafiə naziri Dubaydan Romaya hərbi təyyarə ilə qayıdacaq

    Последние новости

    08:48

    Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

    Другие страны
    08:40

    Platts пересматривает ценообразование на ближневосточную нефть на фоне ударов по Ирану

    Энергетика
    08:30

    WSJ: Лариджани предложил возобновить переговоры с США

    В регионе
    08:22

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Израиль предупредил ливанцев об ударах по 53 поселкам на юге страны

    Другие страны
    07:58

    В Японии усилены меры безопасности на американских военных базах

    Другие страны
    07:39

    Из-за операции против Ирана акции на рынке Гонконга подешевели

    Финансы
    07:10

    Kyodo: Япония планирует начать эвакуацию своих граждан из Израиля

    Другие страны
    06:44

    Иран атаковал базу НАТО "Виктория" в Ираке

    Другие страны
    Лента новостей