Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что возвращается из Дубая в Рим военным бортом.

Как передает Report, об этом итальянский министр сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Я возвращаюсь в Италию, продолжая со вчерашнего дня заниматься сложной ситуацией, используя все необходимые технические средства, в том числе и за границей. Я вернусь военным рейсом, но после того, как час назад по собственному решению перевел командованию 31-й эскадрильи сумму, втрое превышающую тариф для пассажиров государственных рейсов, что исключает возможность обвинений в том, что я возвращаюсь, пользуясь госбортом", - написал он.

Крозетто оказался заблокирован в Дубае в условиях перекрытия воздушного пространства в связи с ситуацией вокруг Ирана. В ОАЭ он был с семьей. Как указал министр в публикации, никто не ожидал сценария, при котором Дубай станет объектом ответа Ирана на атаку со стороны США и Израиля.